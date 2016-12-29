Украина

Похоже, что переговоры Шахтера и Бешикташа касательно потенциального переезда центрального защитника Горняков Ярослава Ракицкого в Турцию зашли в тупик.

Бешикташ пытался подписать Ракицого еще летом, однако тогда сторонам не удалось прийти к соглашению. Этой осенью Черные орлы снова заявили о своем интересе к лидеру обороны Горняков.

Ранее сообщалось, что турки хотят арендовать украинца до конца сезона с правом выкупа за 4 млн евро. Шахтер, в свою очередь, требовал за переход Ярослава минимум 6 млн.

Как сообщает турецкое издание Ajansspor, Бешикташ поднял предложение по Ракицкому до пяти миллионов евро. Согласно источнику, в ответ Шахтер потребовал 30 млн.

Отмечается, что после такого развития события Бешикташ станет рассматривать другие кандидатуры.

Кроме того, турецкое издание уверяет, что за Ракицкого 15 млн евро предложил Зенит, который ныне тренирует экс-наставник Шахтера Мирча Луческу.

В текущем сезоне Ракицкий провел за Шахтер 19 матчей во всех турнирах и отдал 3 ассиста. Его действующее соглашение с Горняками рассчитано до конца следующего сезона.