Турция

Фенербахче вступил в переговоры с Зарей и Шахтером относительно трансфера полузащитника Александра Караваева.

Напомним, Караваев выступает за Зарю на правах аренды из Шахтера. Сегодня официальный сайт луганской команды информировал о том, что Александр в зимнее трансферное окно пополнит ряды Фенербахче.

Для этого, согласно информации пресс-службы Зари, контракт между Караваевым и луганским клубом был расторгнут по обоюдному согласию.

Тем не менее, как сообщает официальный сайт Фенербахче, переговоры касательно перехода Караваева только лишь стартовали.

Отмечается, что турецкий клуб желает арендовать Караваева до конца текущего сезона.

В текущем сезоне Караваев провел за Зарю 17 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 ассиста.