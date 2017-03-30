Турция

Полузащитник Юнес Бельханда заинтересован в переходе в Фенербахче на правах аренды.

Принадлежащий Динамо полузащитник Юнес Бельханда попал на прицелы скаутов турецкого Фенербахче. Игрок выступает на правах аренды за Ниццу, однако его будущее пока остается неясным.

Марокканский футболист прокомментировал интерес турецкого гранда.

"Если в следующем сезоне Динамо вновь отдаст меня в аренду в другой клуб, то Фенербахче станет моим приоритетным выбором. Они хотели меня еще четыре года назад, и до сих пор этот интерес не утих. К тому же я регулярно получаю сообщения от фанатов Фенербахче — они тоже хотели бы видеть меня в команде", — цитирует Бельханда Takvim.com.tr.

В текущем сезоне Бельханда провел за Ниццу 28 матчей, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.