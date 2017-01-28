Украина

Полузащитник днепровского Днепра Валерий Лучкевич близок к переходу в бельгийскмй Стандард.

Напомним, что накануне стало известно, что днепряне согласились продать 21-летнего фулбека.

По информации канала Футбол 1, уже сегодня Лучкевич вылетит в Бельгию для прохождения медосмотра в расположении Стандарда.

Если украинец успешно пройдет все медицинские тесты и согласует условия личного контракта, то в ближайшее время станет новичком представителя элитного дивизиона Бельгии.

Интересно, что льежский клуб проявляет интерес к еще одного игроку Днепра — 33-летнему центрхаву Сергею Кравченко.

В текущем сезоне Лучкевич отыграл за днепрян во всех турнирах 11 матчей (все — в основе), отметившись 2 забитыми мячами.