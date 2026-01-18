Італія

У продовженні 21 туру Серії А.

Парма та Дженоа з Маліновським у складі розійшлися миром (0:0)

За підсумками гри, жовто-сині піднімаються на 13 сходинку, маючи у своєму активі 23 пункта. Грифони залишається 16-ми з 20 очками.

Руслан Маліновський відіграв 73 хвилини, був одним найкращим на полі та отримав оцінку 7.0

Парма — Дженоа 0:0

Парма: Корві — Дельпрато, Чиркаті, Валенті, Валері — Бернабе (Серенсен, 76), Кейта, Естевес — Ондрейка (Брітшгі, 46), Пеллегріно (Джурич, 76), Орістаніо (Кремаскі, 82)

Дженоа: Леалі — Маркандаллі, Естігор, Васкес — Сабеллі (Мазіні, 77), Френдруп, Маліновський (Мессіас, 73), Еллертссон, Мартін — Олівейра (Ехатор, 73), Коломбо (Нуредіні, 89)

Попередження: Ондрейка, Валенті, Чиркаті — Естігор, Олівейра