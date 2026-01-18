Україна

Український захисник підписав контракт на 4,5 роки.

Захисник львівського Руху Богдан Слюбик став гравцем Пардубіце, повідомляє прес-служба чеського клубу.

Угода з 21-річним українцем розрахована на чотири з половиною роки.

За даними Transfermartk, сума трансферу становила близько 1,5 мільйона євро.

"За клубом Пардубіце я вже стежив певний час. Мені дуже подобається інфраструктура та амбіції всього клубу. Тут створюється великий проект і чудова команда. Цього сезону прийшов новий власник, і це робить для мене ще цікавішою гру за Пардубіце", — сказав Слюбик.

Для Богдана це буде перший досвід виступів за територією України, де він виступав лише за Рух — 81 матч та чотири забиті м'ячі.

Після 19 турів Пардубіце набрало 21 очко та посідає 11 місце у турнірній таблиці чемпіонату Чехії.