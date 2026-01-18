Україна

Наставник Кривбасу поділився своїми думками після спарингу проти Мідтьюлланна.

Головний тренер Кривбасу Патрік ван Леувен прокоментував поразку своєї команди у контрольному матчі на зборах проти датського Мідтьюлланна (0:3).

"Вважаю, що ми добре виконали роботу. Плідно працювали протягом останніх п’яти днів. Команда якісно підготувалася до цього матчу. Ми знали, що зустрінемося з суперником, який вирізняється високою швидкістю та фізичною потужністю. Саме це сьогодні і побачили на полі. Загалом нашою метою в поєдинку було продовжувати набирати ігрову форму, повернутися до матчевого ритму та зрозуміти, на якому етапі зараз перебуваємо. Думаю, ми отримали достатньо інформації, щоб працювати над нею в найближчі дні.

Ми хотіли, щоб команда діяла єдиним цілим, не боялася грати у футбол і сміливо брала ініціативу на себе. Щоб гравці використовували ті можливості, які бачили на полі. Саме це і намагалися робити після перших десяти хвилин. Деякі моменти вийшли добре, деякі — не зовсім, але ми побачили рішення гравців, з якими можемо працювати — як позитивні, так і ті, що потребують корекції.

Кожні кілька хвилин ми випускали на поле гравців з команди U-19, а згодом і хлопців з U-17. Вони добре себе проявили: не боялися, сміливо вступали в боротьбу, використовували свою швидкість і футбольні якості. Було приємно бачити, як молоді гравці протистоять більш дорослим і досвідченим виконавцям", — наводить слова ван Леувена прес-служба клубу.

