Іспанія

Є ще одна кандидатура, проте яка вже має інший привабливий варіант роботи.

Колишній головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска невдовзі може очолити маридський Реал. Про це повідомляє Sky Sport Germany.

За інформацією джерела, 45-річний італійський фахівець, який нещодавно був звільнений із Челсі, увійшов до шорт-листу "вершкових".

Також зазначається, що головним кандидатом на місце, яке раніше звільнив Хабі Алонсо та посів Альваро Арбелоа, залишається колишній наставник команди Зінедін Зідан, який покинув мадридський клуб у 2021 році.

Однак раніше у ЗМІ була інформація про те, що Зідан є головним кандидатом на місце Дідьє Дешама на чолі збірної Франції після відходу останнього після майбутнього ЧС-2026.

Після 20 турів Реал набрав 48 очок і на один бал відстає від Барселони, проте "блаугранас" мають гру в запасі.