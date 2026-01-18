Є ще одна кандидатура, проте яка вже має інший привабливий варіант роботи.
Енцо Мареска, Getty Images
18 січня 2026, 15:19
Колишній головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска невдовзі може очолити маридський Реал. Про це повідомляє Sky Sport Germany.
За інформацією джерела, 45-річний італійський фахівець, який нещодавно був звільнений із Челсі, увійшов до шорт-листу "вершкових".
Також зазначається, що головним кандидатом на місце, яке раніше звільнив Хабі Алонсо та посів Альваро Арбелоа, залишається колишній наставник команди Зінедін Зідан, який покинув мадридський клуб у 2021 році.
Однак раніше у ЗМІ була інформація про те, що Зідан є головним кандидатом на місце Дідьє Дешама на чолі збірної Франції після відходу останнього після майбутнього ЧС-2026.
Після 20 турів Реал набрав 48 очок і на один бал відстає від Барселони, проте "блаугранас" мають гру в запасі.