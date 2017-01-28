Защитник Александрии Станислав Микицей, уличенный в применении допинга, имеет шанс сократить срок потенциального наказания.
Станислав Микицей, fco.com.ua
28 января 2017, 00:47
Напомним, что ранее в крови 27-летнего защитника александрийцев были обнаружены следы от препарата, предназначено для лечения гипертонии.
В то же время это лекарство относится к допингу, поскольку является стимулятором сердечной деятельности.
За употребление запрещенного препарата Микицею грозит 4-летняя дисквалификация.
Как сообщает канал Футбол 1, ФФУ намерена открыть дисциплинарное дело против защитника Александрии 1 февраля. До этого срока Станислав должен предоставить объяснения случившемуся.
Если он этого не сделает, то футбольными органами это будет расценено как признание вины с его стороны, которое обязательно повлечет за собой дисквалификацию.
В таком случае срок отстранения Микицея от футбола будет определять УЕФА. Согласно правилам европейского футбольного органа, футболиста, согласившегося с обвинениями, отстраняют на 2 года, а скрывшего правду — на четыре.
В текущем сезоне Микицей, который защищает цвета Александрии с лета 2012 года, отыграл за команду Владимира Шарана во всех турнирах 14 матчей (все — в основе), отметившись 3 забитыми мячами.