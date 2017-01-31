Украина

Футболист, выступавший за молодежную команду Металлиста, получил наказание.

Пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины сообщает, что на скамье подсудимых оказался и один из организаторов заказных матчей.

Во время следствия, а также и в судебном порядке доказана его вина. 21-летний футболист харьковского клуба подыскивал игроков и предлагал им за определенный гонорар сделать победителями своих соперников. В настоящее время установлено, что по такой схеме два футбольных клуба одержали победу. А игроки, которые "слили" матч, получили за это вознаграждение. В первом случае, цена поражения составила 8000 долларов США, во втором — 20 000 евро.

30 января состоялось судебное заседание. Согласно приговору суда футболист — организатор необходимого счета, понесет наказание в виде штрафа 10200 гривен.

Двое игроков харьковского клуба ранее уже понесли наказание за "слив" футбольного матча — 8500 гривен штрафа.

Напоминаем, что оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции совместно со следователями Генпрокуратуры установили, что игроки харьковского футбольного клуба обеспечивали соперникам победу за вознаграждение в размере от 8000 до 20 000 долларов США за один матч.