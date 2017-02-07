Украина

ФИФА лишила днепровский клуб шести очков за долг перед бывшим полузащитником Данило Соузой.

Сегодня появилась информация, что ФИФА приняла решение снять с Днепра шесть очков из-за долгов перед бывшим футболистом команды Данило Соузой.

Днепряне должны были игроку 125 тысяч долларов, однако вовремя не погасили задолженность.

Снятие очков с клуба теперь подтвердил и официальный сайт УПЛ.

"За невыполнение ФК Днепр решения Дисциплинарного комитета ФИФА от 22 сентября 2016 года, главную команду лишили 6 турнирных очков. Соответствующее письмо поступило в ФФУ от ФИФА", — гласит заявление.

Таким образом, теперь в активе Днепра шесть очков и промежуточное 11-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.