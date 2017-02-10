Украина

Сергей Артюх и Артем Евланов получили пожизненные дисквалификации за то, что выступали за команды боевиков на неподконтрольных Украине территориях.

Sport Arena информирует о том, что сегодня Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины принял решение пожизненно отстранить от профессионального футбола двух игроков, которые выступали за команды "ДНР", непризнанные официальной властью.

31-летний Сергей Артюх выступал за Олимпик, Ворсклу, алчевскую Сталь, Полтаву, Закарпатье, Нафтовик-Укрнафту, а также за азербайджанские Симург, Туран и Ряван.

32-летний Артем Евланов за свою карьеру отметился играми за дублирующие составы Днепра и донецкого Металлурга, а также за Закарпатье, МФК Михаловице (Словакия), Татран, Прешов (Словакия) и Титан из Армянска.