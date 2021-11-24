Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок Лиги чемпионов.

В матче группового этапа Лиги чемпионов лиссабонский Спортинг примет дортмундскую Боруссию.

По мнению компании Parimatch, представитель чемпионата Португалии имеет больше шансов победить.

На победу Спортинга предлагается коэффициент 2,48. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,45, а на победу дортмундской Боруссии — 2,90.

Для любителей рискованных исходов стоит предложить вариант с тоталом 2,5 меньше. На него коэффициент 2,06 (больше — 1,81).

Матч Спортинг — Боруссия Д состоится в Лиссабоне в среду, 24 ноября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.