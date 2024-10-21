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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

На початку четвертого тижня жовтня клубного футболу буде настільки багато, ще й надзвичайно високого ґатунку, що ми навіть і не знаємо, якими мають бути наступні тижні до листопадової міжнародної перерви, щоб триматись настільки високої планки залучення авдиторії.

Арсенал — Шахтар

Вівторок, 22 жовтня, 22:00. Стадіон Емірейтс (Лондон, Англія)

Після двох турів Ліги чемпіонів УЄФА ситуація для донецького Шахтаря вже виглядає достатньо тривожною. Лише один заліковий бал та жодного забитого м’яча — явно не те, на що могли очікувати українські вболівальники. Але "італійська" частина основного етапу для команди Маріно Пушича вже позаду, що є гарною новиною, а от те, що попереду матч проти претендента на чемпіонство в Англії — то вже новина явно погана. Ще й програв лондонський Арсенал Борнмуту минулими вихідними (0:2), тож шукатиме гарний настрій у грі саме проти українського чемпіона.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Арсенал. Коефіцієнт на перемогу команди Мікеля Артети становить 1,09, імовірність нічиєї оцінюється в 12,64, а успіх Шахтаря — у 21,91.

Реал Мадрид — Боруссія Дортмунд

Вівторок, 22 жовтня, 22:00. Стадіон Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія)

Наприкінці минулого сезону ці два клуби розіграли поміж собою кубок чемпіонів на Вемблі й усі глядачі залишились задоволені рівнем того протистояння. Однак "джмелі" знову не перемогли на головній арені Англії у вирішальний момент, тож розпочали новий похід уже до значно ближчого Мюнхена дуже впевнено.

Хоча й хтось може справедливо сказати, що команда Нурі Шахіна взяла шість очок там, де це треба було робити: проти Брюгге (3:0) та Селтіка (7:1). Але тепер буде Реал, проти якого Боруссія захоче взяти реванш, тоді як команді Карло Анчелотті, після поразки від Лілля (0:1), ще раз поступатись просто не можна.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Реал. Коефіцієнт на перемогу команди Карло Анчелотті становить 1,48, імовірність нічиєї оцінюється в 5,08, а успіх Боруссії Д — у 6,04.

Барселона — Баварія

Середа, 23 жовтня, 22:00. Стадіон Монжуїк (Барселона, Іспанія)

До цього матчу можна застосувати лише одне визначення — інтрига, бо ніхто не може передбачити, як повернеться доля цього разу. Команда Ганса-Дітера Фліка несеться від початку сезону на внутрішній арені, колектив Венсана Компані в Німеччині робить те саме, але в Лізі чемпіонів уже встигли програти свої матчі що одні, що інші, тож очки потрібні обом колективам. І вже потім можна пригадувати ці страшні наруги "Рекордмайстера" над "блаугранас" зразка минулих розіграшів, автором яких є, зокрема, і нинішній тренер Барселони.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Барселона. Коефіцієнт на перемогу команди Ганса-Дітера Фліка становить 2,37, імовірність нічиєї оцінюється в 3,97, а успіх Баварія — у 2,78.

Рома — Динамо Київ

Четвер, 24 жовтня, 22:00. Стадіон Стадіо Олімпіко (Рим, Італія)

Команда Івана Юрича досі себе невпевнено почуває на внутрішній арені, але те саме можна було сказати й про інший римський колектив — Лаціо, коли Динамо готувалось до матчу першого туру Ліги Європи. А вийшло в підсумку так, що навіть резервний склад "орлів" виявився сильнішим за тоді значно більш упевнений у собі колектив Олександра Шовковського. "Вовки" на подібні ризики не підуть, бо також, як і "біло-сині", ще не перемагали в поточному розіграші, але хоч гол забити у ворота баскського Атлетіко змогли. У Динамо з цим, поки що, не дуже.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Рома. Коефіцієнт на перемогу команди Івана Юрича становить 1,55, імовірність нічиєї оцінюється в 4,18, а успіх Динамо Київ — у 5,76.

Реал Мадрид — Барселона

Субота, 26 жовтня, 22:00. Стадіон Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія)

Якщо Флореніто Перес і задавався якоюсь метою, коли за шалені гроші реконструював Сантьяго Бернабеу, то саме заради таких тижнів, коли спочатку на цій арені відбудеться гучний матч Ліги чемпіонів, а вже вихідними приїде Барселона заради El Clasico.

А з урахуванням того, як зараз іде в чемпіонаті команда Фліка, то все буде просто пекельно гаряче, бо це фактично другий великий іспит німецького фахівця за тиждень. І дуже добре для нього, що ситуація з кадрами почала покращуватись у важливий момент сезону. Але в кого залишиться більше сил після Ліги чемпіонів?

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Реал. Коефіцієнт на перемогу команди Карло Анчелотті становить 1,99, імовірність нічиєї оцінюється в 4,08, а успіх Барселони — у 3,49.

Динамо Київ — Шахтар

Неділя, 27 жовтня, 18:00. Стадіон Динамо ім. В. Лобановського (Київ, Україна)

Команда Олександра Шовковського на внутрішній арені від початку сезону йде без поразок і реально претендує на чемпіонський титул. Тим часом чинний чемпіон уже програвав двічі, проте одвічні суперники "гірників" ані проти Олександрії, ані проти Полісся ще не грали, тож немає впевненості, що "біло-синіх" не спідкала та сама доля.

Обидва наших гранди гратимуть посеред тижня в єврокубка, однак у команди Пушича буде десь на дві доби відпочинку більше, а з урахуванням того, що ще й летіти та колесити країною на автобусі доведеться, то Динамо й валізи на базу може не встигнути закинути. А тут уже й Класичне на носі.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Шахтар. Коефіцієнт на перемогу команди Маріно Пушича становить 2,45, імовірність нічиєї оцінюється в 3,60, а успіх Динамо — у 2,71.

Арсенал — Ліверпуль

Неділя, 27 жовтня, 18:30. Стадіон Емірейтс (Лондон, Англія)

Лондонський Арсенал посеред тижня гратиме проти Шахтаря, а Ліверпуль — проти РБ Лейпциг у Лізі чемпіонів. У кого суперник складніше, напевно, ми вказувати не будемо, ще й на добу менше на відновлення буде в "червоних", які ще й муситимуть влаштовувати мандрівки Ліверпуль – Лейпциг – Ліверпуль – Лондон за лічені дні.

Навіть на літаках — це все одно важко. Але чемпіонство в Англії здобувати ніколи не було легко, і якщо свій матч проти Манчестер Сіті команда Мікеля Артети вже провела (2:2), то для Арне Слота це буде дуже відповідальний іспит. Не все вдавалось проти Челсі, а цього разу буде ще складніше. Але без Вільяма Саліба в складі "канонірів" — хоч якийсь бонус на користь гостей.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Арсенал. Коефіцієнт на перемогу команди Мікеля Артети становить 2,41, імовірність нічиєї оцінюється в 3,49, а успіх Ліверпуля — у 2,95.

Інтер — Ювентус

Неділя, 27 жовтня, 19:00. Стадіон Джузеппе Меацца (Мілан, Італія)

У тих людей, які складали розклади чемпіонатів у цьому сезоні, сміттєвий бак замість серця. Легендарний воротар Ювентуса ДжіДжі Буффон саме так би й сказав, бо поставити фактично в один часовий слот таку кількість цікавих протистоянь — це злочин проти вболівальників усього світу. Але байдуже — у гості до чинного чемпіона Італії приїздить претендент на скудетто поточного розіграшу, і це вже велика подія.

Інтер програв у міланському дербі, але чотири гри після того неодмінно вигравав, "зебри" ж навпаки, кого не задушать у футболі Тіаго Мотти на нічию, то обов’язково переграють. Наполі та Рома вже ставали на ці граблі, і тепер новий керманич Юве їде до прямого конкурента доводити всі, що він — той самий, кого в Турині чекають уже понад чотири роки.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Інтер. Коефіцієнт на перемогу команди Сімоне Індзагі становить 1,83, імовірність нічиєї оцінюється в 3,50, а успіх Ювентуса — у 4,78.