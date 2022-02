Украинский защитник бразильской Колатины Никита Синицын покинул клуб. Об этом сообщает пресс-служба.

Известно, что футболист вернется в Европу. Он получил предложение от одного из хорватских клубов.

O clube entrou em comum acordo com o atleta Alan Tobias, que foi liberado. Outra liberação foi a do ucraniano Nikita, que recebeu uma proposta do futebol croata e também se desligou do clube. O CTE Colatina deseja sucesso na continuidade da carreira dos atletas citados. https://t.co/IgenqppTkN