Бразилия

Футболист в ближайшее время вернется в Европу.

Украинский защитник бразильской Колатины Никита Синицын покинул клуб. Об этом сообщает пресс-служба.

Известно, что футболист вернется в Европу. Он получил предложение от одного из хорватских клубов.

O clube entrou em comum acordo com o atleta Alan Tobias, que foi liberado. Outra liberação foi a do ucraniano Nikita, que recebeu uma proposta do futebol croata e também se desligou do clube. O CTE Colatina deseja sucesso na continuidade da carreira dos atletas citados. https://t.co/IgenqppTkN — CTE Colatina (@ctecolatina) February 18, 2022

Напомним, воспитанник черкасского футбола перебрался в Колатину в декабре 2021 года.

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