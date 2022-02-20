Футболист в ближайшее время вернется в Европу.
Фото ФК Колтаина
20 февраля 2022, 11:26
Украинский защитник бразильской Колатины Никита Синицын покинул клуб. Об этом сообщает пресс-служба.
Известно, что футболист вернется в Европу. Он получил предложение от одного из хорватских клубов.
Напомним, воспитанник черкасского футбола перебрался в Колатину в декабре 2021 года.
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