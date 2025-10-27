Бразилия

Керівництво клубу повідомило батька та агента гравця, що вони не зацікавлені у продовженні контракту.

Чинна угода бразильської зірки з Сантосом спливає 31 грудня цього року. За даними Globo, Батько Неймара, намагався домовитися про коротке продовження контракту на шість місяців, поки гравець відновлюється після чергової травми підколінного сухожилля, через яку він не грає вже понад місяць.

Однак Сантос не виявив ентузіазму щодо такої угоди. ​Ця відмова посилює чутки про можливий перехід Неймара до МЛС. Одним з двох найбільш вірогідних варіантів для 33-річного гравця називають Інтер Маямі. ​

Переїзд до США дозволив би Неймару возз'єднатися зі своїми колишніми партнерами по Барселоні – Ліонелем Мессі та Луїсом Суаресом.

Повідомляється, що Інтер Маямі зможе дозволити собі такий трансфер завдяки тому, що Серхіо Бускетс та Жорді Альба завершують кар'єру, звільнивши місце для Неймара у зарплатній відомості.