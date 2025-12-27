Бразилия

Тим часом Філіпе Луїс готується підкорювати Європу.

Бразильський Фламенгу помітно додав у якості власних виступів останніми роками й цей успіх неможливо було б уявити без головного тренера Філіпе Луїса.

Відповідно й подальший розвиток кар’єри молодого 40-річного тренера очікується в європейському напрямку вже найближчим часом.

Інтерес до керманича розуміють і самі "червоно-чорні", тож готують варіанти його можливої заміни на посаді.

ЗМІ повідомляють, що Фламенгу намагатиметься втримати Луїса, але в разі, якщо він не захоче продовжувати контракт, що цілком імовірно на тлі конкретного інтересу з провідних європейських чемпіонатів, у бразильського клубу є й інший варіант.

Португальський 53-річний фахівець Артур Жорже — останній кандидат станом на зараз, із яким Фламенгу проводив перемовини, і розмови завершились досягненням згоди щодо особистих умов із потенційним новим тренером.

Нині Жорже очолює катарський Ер-Раян, але у випадку відходу Філіпе Луїса буде готовий одразу посісти його місце.

До цього в кар’єрі керманича були португальські Фамалікан, Тірсенсе, Брага та бразильський Ботафогу.