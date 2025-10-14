Італія

Бразилець планує відхід із Сантоса в січні.

Нападник Сантоса Неймар близький до повернення до Європи в січні, повідомляє SportMediaset.

За даними джерела, оточення 33-річного гравця прагне реалізувати цей перехід під час зимового трансферного вікна. Наразі агенти Неймара підтримують тісні контакти з представниками Інтера та Наполі, які розглядаються як головні кандидати.

Неймар грає за Сантос із початку 2025 року. У складі рідного клубу він провів 21 матч, забив 6 голів і віддав 3 результативні передачі. Його чинний контракт із бразильською командою спливає наприкінці грудня, а ринкова вартість, за Transfermarkt, становить 11 мільйонів євро.

Цей крок може стати новим етапом для Неймара, який прагне відновити форму перед ЧС-2026, а для італійських клубів — шансом підписати зірку за вигідною ціною.

