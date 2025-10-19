Інше

Керівництво одного з провідних клубів Італії у нецензурній формі спростувало інформацію про можливий перехід бразильської суперзірки Неймара, назвавши ці розмови "повною нісенітницею".

Спортивний директор міланського Інтера П'єро Аузіліо став головним ньюзмейкером, коли його попросили прокоментувати чутки, що пов'язують Неймара з можливим переходом до італійського гранда. Його відповідь була категоричною та не залишала простору для домислів.

​"Неймар в Інтер? Та годі, це ж нісенітниця. Ми ніколи не вели переговорів, його нам ніколи не пропонували — це повна нісенітниця", — заявив Аузіліо, фактично поставивши крапку у спекуляціях щодо майбутнього 33-річного бразильця в його клубі. ​

Чутки про можливе повернення Неймара до Європи почали з'являтися на тлі його виступів у чемпіонаті Бразилії за Сантос, куди він повернувся після періоду в Саудівській Аравії. Попри зірковий статус, європейські гранди, схоже, не поспішають запрошувати до себе вікового та схильного до травм футболіста.