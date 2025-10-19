Керівництво одного з провідних клубів Італії у нецензурній формі спростувало інформацію про можливий перехід бразильської суперзірки Неймара, назвавши ці розмови "повною нісенітницею".
Неймар, Getty Images
19 жовтня 2025, 15:54
Спортивний директор міланського Інтера П'єро Аузіліо став головним ньюзмейкером, коли його попросили прокоментувати чутки, що пов'язують Неймара з можливим переходом до італійського гранда. Його відповідь була категоричною та не залишала простору для домислів.
"Неймар в Інтер? Та годі, це ж нісенітниця. Ми ніколи не вели переговорів, його нам ніколи не пропонували — це повна нісенітниця", — заявив Аузіліо, фактично поставивши крапку у спекуляціях щодо майбутнього 33-річного бразильця в його клубі.
Чутки про можливе повернення Неймара до Європи почали з'являтися на тлі його виступів у чемпіонаті Бразилії за Сантос, куди він повернувся після періоду в Саудівській Аравії. Попри зірковий статус, європейські гранди, схоже, не поспішають запрошувати до себе вікового та схильного до травм футболіста.