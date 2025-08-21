Бразилия

21-річний бразильський футболіст підписав контракт до літа 2030 року.

Захисник Жефте офіційно став гравцем Палмейраса після трансферу з Рейнджерс, повідомляє офіційний сайт бразильського клубу.

Вартість переходу склала близько шість мільйонів євро, а контракт з новим клубом розрахований до літа 2030 року.

У минулому сезоні 21-річний футболіст провів 52 матчі у всіх турнірах, забив один гол і віддав чотири результативні передачі, показавши стабільну гру в обороні.

Раніше Палмейрас оформив трансфер воротаря Ноттінгем Форест.