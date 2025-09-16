Інше

Каталонці вже зробили пропозицію в 10 млн фунтів, бразильці хочуть 13 млн за Бенедетті.

Барселона та Арсенал включилися в боротьбу за підписання 19-річного центрального захисника Палмейраса Луїса Бенедетті. Про це повідомляє Transfer News Live.

Бразильський клуб оцінив свого таланта у 13 мільйонів фунтів стерлінгів, однак каталонці наразі готові заплатити 10 мільйонів. Позиція лондонців щодо суми трансферу поки не розголошується, але інтерес з боку Арсенала є активним.

Минулого сезону Бенедетті провів 18 матчів, забивши 2 голи.