Палмейрас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Фулгема Андреасом Перейрою.

Угода з 29-річним бразильцем розрахована до кінця 2028 року. Сума трансферу становила близько десяти мільйонів євро.

Минулого сезону Перейра провів 37 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав п'ять гольових передач.

Після 19 турів Палмейрас набрав 42 очки та посідає друге місце у чемпіонаті Бразилії, відстаючи від Фламенгу на чотири бали, але маючи гру в запасі.