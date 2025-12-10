Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 Реал Мадрид прийматиме Манчестер Сіті.

Поєдинок відбудеться в середу, 10 грудня, на Естадіо Сантьяго Бернабеу в Мадриді, Іспанія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті можна поставити з коефіцієнтом 2.33, тоді як потенційний успіх Реала Мадрид оцінюється показником 2.82. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.94.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Манчестер Сіті в 1 гол або нічия", представлений показником 2.06.

Коефіцієнтом 2.85 оцінена ймовірність дубля у виконанні бодай одного з гравців обох клубів.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.09.

Слідкуйте за матчем Реал Мадрид — Манчестер Сіті на Football.ua.