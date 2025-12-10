Ліга чемпіонів

Наставник "червоних" поділився своїми думками після гри з Інтером.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги чемпіонів проти Інтера (1:0).

"Перемога – це все, про що я міг мріяти. Четвертий матч за десять днів – у футболі таке побачиш нечасто. Три за сім – це вже багато, не кажучи вже про чотири за десять. Усього 13 польових гравців мають досвід виступів у Прем'єр-лізі або Лізі чемпіонів. Після того, як ми пропустили в додатковий час від Лідса, ми заслуговували на набагато більше. А ще вийти на цей стадіон проти такої сильної команди, як Інтер – судячи з нашої гри, більшого й бажати не можна було.

Знову ж таки, ми майже не пропустили жодного моменту. Найсерйозніший шанс у них був, здається, перед самою перервою, коли нам знову довелося – гравцям, мені та нашим уболівальникам – прийняти рішення судді, яке могло закінчитися і по-іншому. Але це історія нашого сезону, як і деякі інші речі. Загалом відмінний настрій. У другому таймі ми грали все краще та краще. Ми були близькі до того, щоб забити з Бредлі та Екітіке. У підсумку ми здобули пенальті. Не думаю, що в Прем'єр-лізі його призначили б.

Для нас було дуже важливо досягти результату, тому що ми ще маємо зіграти виїзну гру з Марселем і одну домашню гру, тому нам потрібні були очки. Це чудовий результат, як і у матчі з Реалом. Це не смішно, але дивно, що цього сезону у нас було кілька особливих результатів — проти Арсеналу, Реала, Ньюкасла, перемога над Астон Віллою на її полі, де вона виграла десять матчів поспіль і програла тільки нам. Тому дивно бачити, як ми втрачаємо очки в багатьох інших іграх, хоча причин багато, але одну з них я щойно назвав. Більшість наших ігор, за винятком двох-трьох, були однаковими, але не завжди ми отримували те, що заслуговували", — наводить слова Слота прес-служба клубу.

