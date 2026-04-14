Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 14 квітня 2026 року.

У протистоянні двох іспанських грандів — Атлетіко Мадрид та Барселони — на кону стоїть путівка до півфіналу Ліги чемпіонів.

Після сенсаційної перемоги мадридців 2:0 у першому матчі каталонці опинилися перед необхідністю чергової "ремонтади", хоча історія знає чимало випадків, коли "синьо-гранатові" виходили й не з таких складних ситуацій.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко Мадрид — Барселона у рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

4' Гол Ламіна Ямаля:



24' Гол Феррана:



31' Гол Лукмана:



Атлетіко: Муссо — Моліна, Ле Норман, Ленгле, Руджері — Сімеоне, Льоренте, Коке, Лукман — Грізманн, Альварес.

Запасні: Облак, Есківель, Мендоса, Кардосо, Серлот, Баена, Альмада, Варгас, Гонсалес, Морено, Боньяр, Х. Діас.

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Е. Гарсія, Мартін, Канселу — Педрі, Гаві, — Ямал, Фермін, Ольмо — Торрес.

Запасні: Щесни, Кочен, Бальде, Араухо, Левандовські, Рашфорд, Касадо, де Йонг, Бардагжі, Кортес, Еспарт, Маркес.