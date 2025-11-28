Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій УЄФА, що відбувся 27 листопада 2025 року.
Шемрок Роверс - Шахтар, фото Шахтар
28 листопада 2025, 07:15
Шахтар у рамках четвертого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26 переміг Шемрок Роверс (2:1).
У середині першого тайму Кауан Еліас відкрив рахунок після проходу Вінісіуса Тобіаса. На 77-й хвилині Єгор Назарина подвоїв перевагу гостей — забив прямим ударом зі штрафного.
Після зіграного матчу Шахтар посідає четверте місце в турнірній таблиці ЛК.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шемрок Роверс — Шахтар у рамках четвертого туру Ліги конференцій УЄФА-2025/26:
Шемрок Роверс — Шахтар 1:2
Голи: Меллі, 87 — Еліас, 23, Назарина, 77
Шемрок Роверс: Макгінті — Клірі, Лопес, Грейс — Грант, Воттс (Грін, 87), Ньюджент (Меллі, 69), Гілі, О’Салліван — Макговерн (М. Нунан, 69), Геффні (Берк, 69).
Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азарові (Педріньйо Азеведо, 74) — Криськів (Очеретько, 74), Назарина, Ізакі — Лукас (Бондаренко, 74), Еліас (Мейрелліш, 90+3), Невертон (Конопля, 84).
Попередження: Лопеш