Ліга конференцій

Півзахисник Шахтаря оцінив гру проти Шемрока та відзначив роль уболівальників.

Півзахисник Шахтаря Єгор Назарина поділився враженнями після виїзної перемоги над Шемроком 2:1 у матчі ЛК. За його словами, команда виконала головне завдання, хоча могла зняти всі питання значно раніше.

"Найголовніше, що ми перемогли. Досягли позитивного результату й здобули три залікові бали на виїзді – це головне. Але, гадаю, ми проаналізуємо цю гру, тому що були помилки: могли вигравати 3:0 чи 4:0, проте пропустили – 2:1 й така нервозність наприкінці матчу.

Мені, якщо чесно, була схожа гра на матч з Абердіном, коли ми грали на виїзді. Така сама бойова команда, грають лонгболи, підбори – ну все, що ми очікували від них.

Дуже щасливий, що вдалося забити й допомогти команді виграти. Пробив, як завжди, зі штрафного, там рикошет трошки допоміг – мʼяч залетів", — сказав українець.

Скасований третій гол гірників, на його думку, був справедливим, хоча й став переломним моментом:

"Я стояв якраз на лінії й гадаю теж, що там був офсайд, на жаль. Але забили б третій гол – і все, гру закінчено. Було б 3:0, гра повністю під нашим контролем, та гол не зарахували, й суперник був десь на підйомі після цього рішення.

Але й наші помилки призвели до цього гола. І я вважаю, що ми не повинні припускатися таких помилок – маємо контролювати гру, закінчувати її 2:0 й залишати ворота сухими", — підкреслив Єгор.

Попри складний кінець поєдинку, Шахтар зробив важливий крок до головної цілі – потрапляння до топ-8:

"Так, це наша мета, і ми будемо все для цього робити. У нас ще два матчі, маємо ціль перемогти, тому робитимемо все можливе, щоб попасти до першої вісімки", — додав Назарина.

Окремо Назарина відзначив підтримку українських уболівальників, яких у Дубліні зібралося надзвичайно багато:

"Ви сказали "вболівальники" – й у мене мурахи по шкірі. Дійсно, було дуже багато наших людей на трибунах, приємно бачити їх завжди. Тут, мабуть, пів стадіону було українців. Дуже приємно бачити наших людей і дякуємо за підтримку – завдяки їм ми перемогли", — підсумував гравець Шахтаря.

Відеоогляд матчу Шемрок — Шахтар дивіться на Football.ua.