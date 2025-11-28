Ліга конференцій

Захисник Динамо прокоментував поразку від Омонії та підтримав Дениса Попова.

Центральний оборонець Динамо Тарас Михавко поділився думками після матчу четвертого туру основного етапу Ліги конференцій, у якому кияни поступилися кіпрській Омонії 0:2.

Говорячи про епізод із пенальті у першому таймі, Михавко наголосив, що команда одразу підтримала Дениса Попова:

"Звісно, ми підтримали його. Це футбол, і в кожного бувають помилки. Вийшло так, що Денис просто випадково зачепив суперника, і призначили пенальті".

"Важко щось сказати, тому що негативні результати протягом останніх двох місяців. Просто щось не те. Можна сказати, що чорна смуга. Я навіть не можу пояснити, що не так. Ми працюємо, тренуємося... Чесно, важко щось сказати.

Ми виходили з налаштуванням відігратися, але не вдалося. Ми всі розчаровані й розуміємо, що щось не так і треба щось змінювати", — сказав оборонець.

