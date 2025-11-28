Ліга конференцій

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги конференцій УЄФА.

Команда Арди Турана наразі перебуває серед п’ятірки найкращих у Лізі конференцій, тож рухається загалом у напрямку пізньої стадії початку плей-оф, що й мало бути метою донецького Шахтаря на цей цикл. Як і очікувалось, матч проти новоспеченого чемпіона та володаря Кубка Ірландії не завершився втратою очок українською командою, проте вона знову мала певні труднощі в атакувальній фазі проти закритого й фізично сильного суперника. При цьому "гірники" могли б зробити рахунок 3:0 на власну користь наприкінці гри, і тоді б усі ці недоліки були не такими вже й помітними. Проте ця молодь Турана наразі більше схильна до нервового авантюризму.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на стадіоні Талла (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк

Кіріл Фесюн — 6,5. Із перших хвилин рамку воріт Шахтаря мав звично захищати Дмитро Різник, але він отримав пошкодження на розминці, тож поступився місцем більш молодому резервісту. І Фесюн таки отримав свій обсяг роботи в цій грі та міг пропустити явно не один гол — добре, що допомогли сейви від Бондаря з порожніх воріт. А ще добре, що виходи за межі штрафного "в стилі Ноєра" Кіріл набагато краще виконував, аніж оригінал напередодні.

Вінісіус Тобіас — 8,0. У стадії активної боротьби за місце в стартовому складі й надалі перебуває Вінісіус, і цього разу він не тільки відзначився асистом на Еліаса, а й з усіх сил намагався продемонструвати свою універсальність, тож у другому таймі грав чи не плеймейкера перед чужим штрафним. Було б добре, якби таке бажання працювати на полі супроводжувало виступи бразильця постійно.

Валерій Бондар (7,5) — Микола Матвієнко (6,0) — 7,0. Усе більшої ваги поступово набирає Бондар у центрі оборони Шахтаря, і цього разу саме він був чи головним героєм команди позаду. Два вибивання з порожніх воріт у підсумку врятували від серйозних проблем, тоді як капітан запам’ятався хіба що потраплянням до офсайду в епізоді з потенційним третім голом "гірників". Хоча обидва при цьому вели явно не бездоганну боротьбу проти суперників один-в-один.

Іраклі Азарові — 5,0. Туран має основного лівого флангового захисника в розпорядженні й гравця, який начебто мав претендувати на конкуренцію, але скільки шансів Азарові в цьому сезоні не отримує, але коли хтось в останнє бачив від нього яскравий виступ? От і цього разу ні цікавих рішень у атаці, ані хоча б позиційної надійності в обороні. Дві контратаки в першому таймі прийшли саме через його зону.

Дмитро Криськів — 6,0. Півзахисник донеччан дуже довго відновлювався від травми, тож його поступово підводять назад до великої гри. Цього разу — поява в стартовому складі. І одразу ж міг бути забитий м’яч — завадив частокіл захисників на лінії воріт. Але свої майже 75 хвилин Криськів таки отримав.

Єгор Назарина — 8,0. Майстер стандартів із шаленим ударом поступово сформувався в Шахтарі, тож тепер суперники й це мають брати до уваги. Назарина майже дав 1 + 1 у цьому матчі. Так, пощастило з голом, бо був рикошет, але потім подача з кутового мала чисто призводити до другого забитого м’яча Еліаса, якби не Матвієнко. На додачу до цього й належний обсяг комбінаційної роботи в центрі поля.

Ізакі Сілва — 6,0. Молодий бразилець зробив кілька класних рухів повз суперників у першому таймі, але свою хвилю так і не спіймав, хоча й відіграв увесь матч. Мав можливість забити з добивання під час моменту Криськіва, але на цьому все з прямої небезпеки від Ізакі. Joga, але не bonito.

Лукас Феррейра — 5,5. Вінгер теж починав матч доволі активно й зрештою завершив його з гарними статистичними показниками щодо передач, а от фірмовий дриблінг йому не вдавався взагалі.

Кауан Еліас — 8,0. Якби форвард Шахтаря забивав би всі свої гольові моменти, то його б уже продали. Але поки що Еліас залишається в команді Турана, і йому реально потрібно десь три нагоди, щоб із них отримати забитий м’яч. У кращому випадку. А може й одразу два, але це тільки в разі, якщо партнери несвоєчасно не втрутяться. Проте бажанням цього разу Кауан виграв чимало боротьби.

Невертон — 7,0. Лівий вінгер "гірників" активно намагається вхопити більше ігрового часу для себе, тож і цього разу демонстрував, що ось є він — лідер атаки, і через нього треба грати. Суперникам від цього було непереливки, проте вони лише одного разу підпустили Невертона на реально небезпечну відстань до воріт із м’ячем. Решту часу доводилось цей самий м’яч буквально вигризати.

Педріньйо Азеведо — 6,0. Азарові із своїм завданням на гру не впорався, тому завершував її його конкурент у боротьбі за місце в стартовому складі бо, банально, так Турану більш спокійно. При цьому не можна сказати, що й Педріньйо в цей матч увійшов належним чином.

Артем Бондаренко — 6,0. Півзахисник Шахтаря відзначився одним дуже цікавим падінням на правому фланзі чужого штрафного, після якого цілком небезпідставно претендував на пенальті, але так його й не отримав у підсумку. А загалом за чверть години ігрового часу на полі в матчі з таким сценарієм було значно легше запам’ятатись у негативному контексті — цього в Бондаренка, начебто, не було.

Олег Очеретько, Юхим Конопля — 6,0. Для надійності й боротьби в центрі поля на заключні хвилини Туран використав Очеретька, а от Коноплі запропонували підмінити Вінісіус на фланзі, який де тільки не бігав по полю тими хвилинами.

Лука Мейрелліш — заключна заміна від Турана, яка, імовірно, і не відбулася б узагалі, як би не пошкодження в Еліаса.

