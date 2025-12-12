Ліга конференцій

Форвард "фіалок" поділився своїми думками після гри з Динамо.

Нападник Фіорентини Мойзе Кін прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги конференцій проти київського Динамо (2:1).

"У мене все добре. Наприкінці були невеликі судоми та втома – це нормально. Зараз ми беремо цю важливу перемогу, і це позитивно, щоб рухатися далі до неділі.

Важливо вміти реагувати, і сьогодні ми це зробили. Тепер треба взяти позитивні моменти й рухатися далі. Мій гол, безумовно, важливий. Сьогодні були моменти, які я міг використати краще. Як я завжди кажу, не завжди все може йти добре. Головне – не опускати голову й продовжувати рухатися вперед.

Я, як уже сказав, мої партнери підняли мене вгору, і я намагаюся віддячити, піднімаючи вгору їх. Для мене важливо завжди давати щось більше. Мої партнери довіряють мені – це найважливіше, особливо для нападника. Я дійсно відчуваю підтримку своєї команди, і це найважливіше, що мені було потрібно. Зараз, як я вже сказав, треба віддячити моїм партнерам, місту і всім", — наводить слова Кіна Sky Sport Italia.

