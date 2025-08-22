Ліга конференцій

Наставник "вовків" поділився своїми думками після гри з "фіалками".

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань прокоментував поразку своєї команди у першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти італійської Фіорентини (0:3).

"Звісно, що це найскладніший суперник. За останні три роки суперник двічі грав у фіналі Ліги конференцій, минулого року доходив до 1/2 фіналу. Тому це рівень. Вони показали цей рівень, забиваючи кожен момент, який був. Тому рахунок десь говорить про клас Фіорентини, але я хочу своїм хлопцям зробити десь комплімент. Вони не заслуговували на таку поразку з рахунком 0:3.

Ми, мабуть, заслужили, як мінімум, на один гол. Але поки що не залітає у ворота. Це є клас, над цим потрібно працювати. Якраз такі матчі дають, мабуть, дуже великий досвід – суперник показав нам свій клас та майстерність.

Ми мали проблему на лівому фланзі оборони. У нас є червона картка Михайліченка, який був дискваліфікований на цей матч. Ми думали, що цю позицію буде закривати Крушинський, але вчора на тренуванні він отримав травму, потягнув мʼяз. У нас не було іншого виходу, окрім як довіритися молодому Корнійчуку. Я його вітаю з дебютом, по-перше. Попри результат, він достойно виглядав. Такі матчі зроблять його та команду сильніше", — наводить слова Ротаня прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — Фіорентина.