Ліга конференцій

Шер Ндур поділився своїми думками після гри з українським клубом.

Півзахисник Фіорентини Шер Ндур прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти житомирського Полісся (3:0).

"Піолі прийшов із великим ентузіазмом і чіткими ідеями, з сильними концепціями, які ми втілюємо щодня. Ми працюємо дуже наполегливо, і провели хороший матч.

Я почувався добре, це схема, яка дає нам багато свободи в зоні між півзахистом і атакою. З Кіном та іншими, які допомагають, усе стає простіше.

Пперемогти було непросто, а зробити це ще й у меншості – тим більше. Ми хочемо залишатися такими до кінця року. Це мій перший сезон, який я починаю з самого старту. Я проходив підготовку з першого дня з основною командою і вірю, що ми можемо досягти великих результатів", — наводить слова Ндура TMW.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — Фіорентина.