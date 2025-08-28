Football.ua разом із betking представляє прев'ю поєдинку кваліфікації Ліги конференцій, який відбудеться 28 серпня, розпочавшись о 21:00.
Фіорентина — Полісся, facebook.com/ACFFiorentina
28 серпня 2025, 07:45
Українське Полісся в рамках плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА-2025/26 гостюватиме в італійської Фіорентини (перший матч — 0:3).
ЧЕТВЕР, 28 СЕРПНЯ, 21:00. СТАДІО ЧІТТА-ДЕЛЬ-ТРІКОЛОРЕ, РЕДЖО-ЕМІЛІЯ (ІТАЛІЯ). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РІКАРДО ДЕ БУРГОС (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА КИЇВСТАР ТБ
Клуб із Флоренції націлений на продовження своєї уже багатої історії у третьому за статусом єврокубку. Після двох поспіль невдач у фіналах Ліги конференцій, протягом попередньої кампанії Фіорентина зупинилася за крок від нього. Також варто зазначити, що до основного/групового етапу ЛК у всіх трьох випадках "лілії" кваліфікувалися саме через плей-оф відбору.
Минулого тижня Фіорентина зробила значний крок назустріч четвертій поспіль повноцінній участі в цьому турнірі. Вилучення Мойзе Кіна незадовго до перерви, за рахунку 2:0 на користь "лілій", ніяк не завадило їм збільшити свою перевагу в другому таймі поєдинку на стадіоні Татран у словацькому Пряшеві. Пізніше флорентійці прикрою виїзною нічиєю (1:1) у матчі проти Кальярі стартували в новій кампанії Серії А.
Для Полісся поразка минулого четверга була четвертою поспіль у всіх турнірах. Різниця в класі далася взнаки, на що після протистояння в Словаччині звернув увагу й головний тренер житомирян Руслан Ротань. Задля продовження боротьби за путівку до основного етапу "вовкам" вкрай необхідно якнайшвидше відкрити рахунок у сьогоднішній дуелі, та є сумніви, що суперник дозволить це зробити.
У попередніх 11-ти матчах (включно з першим проти Полісся) проти українських клубів Фіорентина сім разів святкувала звитяги. За версією betking, підопічні Стефано Піолі мають значно більші шанси на успіх сьогодні. Так, на перемогу Фіорентини можна поставити з коефіцієнтом 1.23, тоді як потенційний успіх Полісся оцінюється показником 11.00. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6.66.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Фіорентина: Мартінеллі — Раньєрі, Марі, Віті — Додо, Річардсон, Мандрагора, Парізі — Ндур, Фацціні — Джеко
Полісся: Волинець — Кравченко, Сарапій, Бескоровайний, Михайліченко — Лєднєв, Бабенко, Андрієвський — Гуцуляк, Філіппов, Крушинський
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:0
Довідка про компанію
betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.
betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.
ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).