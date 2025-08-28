Ліга конференцій

Football.ua разом із betking представляє прев'ю поєдинку кваліфікації Ліги конференцій, який відбудеться 28 серпня, розпочавшись о 21:00.

Українське Полісся в рамках плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА-2025/26 гостюватиме в італійської Фіорентини (перший матч — 0:3).

ЧЕТВЕР, 28 СЕРПНЯ, 21:00. СТАДІО ЧІТТА-ДЕЛЬ-ТРІКОЛОРЕ, РЕДЖО-ЕМІЛІЯ (ІТАЛІЯ). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РІКАРДО ДЕ БУРГОС (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА КИЇВСТАР ТБ

Клуб із Флоренції націлений на продовження своєї уже багатої історії у третьому за статусом єврокубку. Після двох поспіль невдач у фіналах Ліги конференцій, протягом попередньої кампанії Фіорентина зупинилася за крок від нього. Також варто зазначити, що до основного/групового етапу ЛК у всіх трьох випадках "лілії" кваліфікувалися саме через плей-оф відбору.

Минулого тижня Фіорентина зробила значний крок назустріч четвертій поспіль повноцінній участі в цьому турнірі. Вилучення Мойзе Кіна незадовго до перерви, за рахунку 2:0 на користь "лілій", ніяк не завадило їм збільшити свою перевагу в другому таймі поєдинку на стадіоні Татран у словацькому Пряшеві. Пізніше флорентійці прикрою виїзною нічиєю (1:1) у матчі проти Кальярі стартували в новій кампанії Серії А.

Для Полісся поразка минулого четверга була четвертою поспіль у всіх турнірах. Різниця в класі далася взнаки, на що після протистояння в Словаччині звернув увагу й головний тренер житомирян Руслан Ротань. Задля продовження боротьби за путівку до основного етапу "вовкам" вкрай необхідно якнайшвидше відкрити рахунок у сьогоднішній дуелі, та є сумніви, що суперник дозволить це зробити.

У попередніх 11-ти матчах (включно з першим проти Полісся) проти українських клубів Фіорентина сім разів святкувала звитяги. За версією betking, підопічні Стефано Піолі мають значно більші шанси на успіх сьогодні. Так, на перемогу Фіорентини можна поставити з коефіцієнтом 1.23, тоді як потенційний успіх Полісся оцінюється показником 11.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 6.66.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Фіорентина: Мартінеллі — Раньєрі, Марі, Віті — Додо, Річардсон, Мандрагора, Парізі — Ндур, Фацціні — Джеко

Полісся: Волинець — Кравченко, Сарапій, Бескоровайний, Михайліченко — Лєднєв, Бабенко, Андрієвський — Гуцуляк, Філіппов, Крушинський

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:0

Довідка про компанію