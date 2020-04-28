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Журнал распространяется через социальные сети и мессенджеры.

Несмотря на приостановление выхода печатной версии легендарного журнала, он продолжает публиковаться в электронном формате.

"Вас ждет свежий, уже пятый номер "Футбол-Карантина". Нет ничего более постоянного, чем временные явления", — анонсировал выпуск главный редактор издания Артем Франков.

Свежий номер журнала "Футбол"

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