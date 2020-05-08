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В период изоляции, когда у любителей классического футбола нет возможности наблюдать за матчами своих команд, NIVEA MEN делает проект для любителей классического и киберфутбола.

NIVEA MEN запускает турнир по FIFA 20, который позволит в условиях изоляции и ограниченного общения разнообразить свое времяпровождение, стать частью команды известного киберспортсмена, посоревноваться за реальные LootBoxes (подарки от организатора NIVEA MEN) и весело провести время.

Четыре звезды киберспорта V1lat, Ruha, Bafik и Польский школьник получат в свои команды по 8 игроков, которые станут победителями отборочного турнира. Команды сыграют фан-матчи между собой, чтобы заработать баллы и помочь лидеру команды в финале .

Во время финала и перед финальным днем будет фановый стрим, где капитаны будут играть между собой и со зрителями, исполнять челенджи в FIFA20 и разыгрывать призы.

Регистрация осуществляется до 14 мая включительно на сайте организатора турнира (http://www.niveamencyber.com.ua). Отборочные матчи начинаются 11 мая и будут проходить 4 дня.

Отметим, что NIVEA MEN совместно с УПЛ и EA Sports в 2019 году уже делали первый национальный турнир по FIFA20, благодаря которому Украина вошла в состав мировых киберлиг EA Sports, а украинские киберфутболисты получили возможность соревноваться на международной киберарене.

В финале первого турнира восемь лучших киберфутболистов страны представляли команды УПЛ: Динамо, Карпаты, Ворсклу, Мариуполь, Днепр-1, Александрию, Колос и Десну. Победителем турнира стал Денис "Flewless_phoenix" Евтушик, киберигрок Александрии.



Прийми участь в NIVEA MEN Cyber League з FIFA 20: Loot Box Edition

В період ізоляції, коли у любителів класичного футболу немає можливості спостерігати за матчами своїх команд, NIVEA MEN робить проект для любителів класичного та кіберфутболу.

NIVEA MEN запускає турнір з FIFA 20, який дозволить в умовах ізоляції і обмеженого спілкування урізноманітнити свій вільний час, стати частиною команди відомого кіберспортсмена, позмагатися за реальні LootBoxes (подарунки від організатора NIVEA MEN), а також весело провести час.

Чотири зірки кіберспорту V1lat, Ruha, Bafik і Польский школьник отримають в свої команди по 8 гравців, які стануть переможцями відбіркового турніру. Команди зіграють фан-матчі між собою, щоб заробити бали і допомогти лідеру команди в фіналі.

Під час фіналу і перед фінальним днем ​​буде фановий стрім, де капітани гратимуть між собою і з глядачами, виконуватимуть челенджі в FIFA20 та розігрувати призи.

Реєстрація здійснюється до 14 травня включно на сайті організатора турніру (http://www.niveamencyber.com.ua). Відбіркові матчі почнуться 11 травня і будуть проходити 4 дні.

Відзначимо, що NIVEA MEN спільно з УПЛ і EA Sports в 2019 році вже проводили перший національний турнір з FIFA20, завдяки якому Україна увійшла до складу світових кіберліг EA Sports, а українські кіберфутболісти отримали можливість змагатися на міжнародній кіберарені.

У фіналі першого турніру вісім кращих кіберфутболістов країни представляли команди УПЛ: Динамо, Карпати, Ворсклу, Маріуполь, Дніпро-1, Олександрію, Колос і Десну. Переможцем турніру став Денис "Flewless_phoenix" Євтушик, кібергравець Олександрії.