Колишній капітан Селтіка та збірної Шотландії Скотт Браун оголосив про завершення професійної кар'єри футболіста.

Захисник повісив "бутси на цвях" у віці 36 років.

Former Celtic captain Scott Brown has announced his retirement at the age of 36 ☘️



🎥 And what a career it was...pic.twitter.com/unFkam6Kwc