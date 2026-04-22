Найрезультативніший захисник в історії британського футболу оголосив про свій відхід по завершенню сезону, проте обіцяє віддати всі сили для здобуття чемпіонського титулу наостанок.

Капітан шотландського Рейнджерс Джеймс Таверньєр підтвердив, що залишить клуб після закінчення терміну дії свого контракту цього літа. 34-річний англійський захисник присвятив команді з Глазго 11 років своєї кар'єри та став справжнім символом сучасної епохи клубу.

У своєму емоційному зверненні в Instagram Таверньєр зізнався, що рішення про відхід далося йому вкрай складно.

"Цей клуб був величезною частиною мого життя та життя моєї родини протягом останніх 11 років. Він дав мені так багато, як на полі, так і поза ним. Я завжди неймовірно пишатимуся тим, що мав честь бути капітаном з 2018 року.

Керувати цією командою, носити пов'язку на рукаві та отримувати довіру в цій ролі означало для мене більше, ніж я можу висловити словами", — написав гравець.

Англієць не уточнив, де саме продовжить свою кар'єру, наголосивши: Це ще не кінець. Наразі ж його головна мета — допомогти команді у надзвичайно напруженій боротьбі за титул шотландської Прем'єр-ліги. За п'ять турів до кінця сезону розгорнулася справжня тристороння битва: Рейнджерс йде другим, відстаючи на одне очко від Хартс та випереджаючи на два бали чинного чемпіона Селтік.

Таверньє приєднався до Рейнджерс влітку 2015 року з Вігана, коли команда ще виступала в нижчому дивізіоні Шотландії. З того часу він пройшов із клубом шлях від повернення до еліти до чемпіонського титулу під керівництвом Стівена Джеррарда, фіналу Ліги Європи за часів Джованні ван Бронкхорста та перемоги в Кубку Ліги з Філіпом Клеманом.

Він подякував усім гравцям, персоналу та вболівальникам, зазначивши, що саме їхня підтримка у найважчі моменти робила його шлях особливим: "Ви — серце і душа цього клубу, і для мене було честю грати перед вами".

Цифри Джеймса Таверньє в атаці є абсолютно безпрецедентними для його позиції. У 2024 році він офіційно став найрезультативнішим захисником британського футболу (131 гол на той момент).

Загалом у футболці Рейнджерс правий бек провів 562 матчі, у яких забив неймовірні 144 голи та віддав 148 результативних передач. З моменту його дебюту у вищому дивізіоні Шотландії жоден гравець ліги не забив більше за нього (83 голи).

Навіть у своєму прощальному сезоні, де його ігровий час дещо скоротився, Таверньєр залишається найкращим бомбардиром команди з 14 голами (20 в усіх турнірах, враховуючи асисти).

Попри вражаючу особисту статистику, кар'єра Таверньє в Рейнджерс часто супроводжувалася гіркотою від того, що більшість командних трофеїв діставалася принциповому супернику — Селтіку.

Проте саме Джеймс часто тягнув команду на своїх плечах у найскладніші кризові часи. Тепер і для самого гравця, і для клубу ідеальним завершенням цієї 11-річної історії стало б завоювання чемпіонського титулу, що назавжди б закріпило статус Таверньєр в залі слави Айброкса.

Рейнджерс» посідає 2-ге місце у турнірній таблиці шотландського Прем'єршипу сезону 2025/2026. Після 33 зіграних турів команда має в активі 69 очок і веде надзвичайно щільну боротьбу за чемпіонський титул.

Свій наступний матч шотландський Рейнджерс проведе цієї неділі, 26 квітня. Команда зіграє на домашньому стадіоні Айброкс проти клубу Мотервелл. Початок зустрічі заплановано на 17:00 за київським часом.