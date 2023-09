Нападник Аль-Іттіхада Карім Бензема вважає, що саудівський чемпіонат може стати найкращою лігою у світі.

"Саудівська ліга знаходиться на шляху до того, щоб стати найкращою лігою у світі.

Це станеться, якщо кількість професійних футболістів у командах збільшиться. Це сприятиме подальшому розвитку ліги", — наводить слова Бензема.

🎙️ Karim Benzema: “The Saudi League is on its way to being the best league in the world. This will happen if the number of professional players in the team increases. This will increase the development of the league more and more.” 🇸🇦 pic.twitter.com/1dFS6tww1l