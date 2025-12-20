Інше

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера betking анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цих вихідних.

Клубний сезон триває і на цих вихідних пройдуть кілька інтригуючих протистоянь у різних топ-чемпіонатах Європи.

Ігровий вікенд розпочнеться у суботу з цікавого протистояння в італійській Серії А, де туринський Ювентус прийме Рому, де виступає український форвард Артем Довбик.

У неділю на вболівальників футболу чекає дуель у іспанській Ла Лізі, де зустрінуться Вільярреал та Барселона. Насамкінець, на нас чекає протистояння між командами англійської Прем'єр-ліги — Астон Віллою та Манчестер Юнайтед.

ЮВЕНТУС — РОМА

Субота, 20 грудня, 21:45. Альянц Стадіум, Турин. Головний арбітр — Сімоне Соцца. Пряма трансляція на MEGOGO

Спираючись на перемогу в єврокубках, Ювентус в останньому матчі чемпіонату Італії завдав Болоньї рідкісної поразки на її стадіоні Далл'Ара. Через чотири дні після перемоги над Пафосом у Лізі чемпіонів — де недавні перемоги поспіль відродили мрії про плей-оф — Ювентус вражаюче розібрався із суперником, який претендує на місце у першій четвірці чемпіонату.

Здобувши дві перемоги в останніх трьох матчах чемпіонату — стільки ж, скільки і в попередніх дев'яти зустрічах — "стара синьйора", схоже, відновлюється після невдалого старту кампанії і зараз посідає п'яте місце в Серії А.

Новий головний тренер Лучано Спаллетті починає впливати на гру, і найуспішніший клуб Італії намагатиметься продовжити свою безпрограшну серію в домашніх матчах вищої ліги до 12 ігор поспіль.

Рома здобула лише одну перемогу над Ювентусом в останніх десяти іграх Серії А, хоча у трьох останніх матчах команди ділили очки. Крім того, столичний клуб нині випереджає туринців на чотири очки, повернувшись на переможний шлях на початку цього тижня.

Після того, як наприкінці листопада Рома очолювала чемпіонат, вона програла два матчі, не забивши жодного голу, через гостру кризу в лінії нападу — серед усіх команд, що знаходяться у верхній половині таблиці, вони забили найменшу кількість голів — 16. Тут можна додати, що український форвард Артем Довбик пропустив останні матчі команди через травму, і його участь у суботній грі під великим питанням.

Таким чином перемога над Комо (1:0) стала приводом для святкування. "Джалороссі", можливо, і опустилися на четверте місце, але відстають від лідера Інтера лише на три очки. До того ж, наставник "вовків" Джан П'єро Гасперіні був дуже задоволений своїми гравцями в матчі проти Комо, незважаючи на мінімальну перевагу у рахунку.

В результаті рідкісна перемога над Ювентусом може підняти Рому на друге місце, вище Наполі та Мілана, який свої матчі цього туру зіграють пізніше через участь у Суперкубку Італії. Для цього є передумови — пропустивши всього вісім голів, Рома може похвалитися найнадійнішою обороною в Серії А, а на виїзді "вовки" виграли 12 із 17 матчів цього сезону у всіх турнірах.

Компанія betking пропонує такі коефіцієнти: перемога Ювентуа — 1.96, нічия — 3.33, а перемога Роми — 4.33.

ВІЛЬЯРРЕАЛ — БАРСЕЛОНА

Неділя, 21 грудня, 17:15. Естадіо де ла Кераміка, Вільярреал. Головний арбітр — Матео Бускетс Феррер. Пряма трансляція на MEGOGO

Головною подією ігрових вихідних Ла Ліги стане матч між Вільярреалом та Барселоною, до якого команди підійдуть у різній формі. До того ж перед початком сезону цей поєдинок планували провести в Маямі, проте після простестів інших клубів та гравців матч все ж таки відбудеться в Іспанії.

Минулого вівторка Барселона на характері дотиснула команду третього дивізіону Гвадалахару і вийшла до 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Ця перемога стала продовженням переможної серії матчів, яка вже налічує шість матчів поспіль у всіх турнірах. Востаннє "блаугранас" поступилися Челсі у Лізі чемпіонів наприкінці листопада.

Зараз команда Ганса-Дітера Фліка знаходиться у чудовій формі і вона по праву посідає перше місце у чемпіонаті, випереджаючи мадридський Реал на чотири бали. Це буде останній матч каталонців цього року перед невеликою зимовою перервою, де буде кілька тижнів на відпочинок, тож "синьо-гранатові" хочуть продовжити серію перемог і піти у відпустку з гарним настроєм.

У свою чергу Вільярреал вилетів із розіграшу національного Кубка, поступившись команді з другого дивізіону Іспанії – Расінгу (1:2), забивши лише гол престижу на останніх хвилинах зустрічі.

Для "жовтої субмарини" це була друга поразка поспіль після невдачі у матчі Ліги чемпіонів проти Копенгагена (2:3). Перед цим Вільярреал здобув три перемоги у всіх турнірах, одна з яких у серії пенальті проти скромного Антоньяно у Кубку Іспанії.

Незважаючи на це, команда Гарсії Марселіно посідає високе третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від тієї ж Барселони на вісім очок, випереджаючи Атлетіко на один бал, але у "матрацників" на дві гри зіграно більше, як і у Барселони. Тож теоретично Вільярреал може цілком змістити Реал з другої позиції при рівній кількості матчів.

Головним чинником успіху Вільярреала залишається оборона — команда Марселіно пропустила лише 13 м'ячів за перші 15 матчів. Водночас у Барселони найкраща атака — 49 забитих м'ячів за 17 зустрічей, і це на 18 більше, ніж у "жовтої субмарини", яка пропустила на сім голів менше.

Якщо згадати останні п'ять матчів між командами, то побачимо, що у Барселони три перемоги, проти двох у Вільярреала. При цьому в останніх чотирьох матчах команди забивали не менше ніж п'ять м'ячів за гру.

Компанія betking пропонує такі коефіцієнти: перемога Вільярреала — 3.20, нічия — 4.75, а перемога Барселони — 1.86.

АСТОН ВІЛЛА — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Неділя, 21 грудня, 18:30. Вілла Парк, Бірмінгем. Головний арбітр — Майкл Олівер. Пряма трансляція на Setanta Sports

Одним із найцікавіших матчів вікенду АПЛ буде недільна зустріч між неймовірною Астон Віллою та проблемним Манчестер Юнайтед.

На минулих вихідних Астон Вілла в гостях обіграла Вест Гем (3:2), забивши переможний м'яч на 79 хвилині зусиллями Моргана Роджерса, який оформив дубль. Для "левів" це була дев'ята перемога поспіль у всіх турнірах – і це рекордний показник в історії клубу з Бірмінгема.

Як бачимо, підопічні Унаї Емері перебувають у неймовірній формі. Про це кажуть і результати — у Лізі Європи Вілла йде третьою після шести ігор, набравши однакову кількість очок з лідерами — Ліоном та Мідтьюлланном. В АПЛ "леви" також йдуть третіми, відстаючи від Арсеналу лише на три бали.

Сезон Манчестер Юнайде, як і раніше, нагадує американські гірки, кінець яких не видно навіть із космосу. Єдиний плюс — лише одна поразка в останніх десяти матчах, де було п'ять перемог та чотири нічиї.

Минулого вікенду "червоні дияволи" в черговий раз втратили очки, зігравши внічию з Борнмутом на Олд Траффорд з рахунком 4:4, а до цього команда Рубена Аморіма не зазнала проблем проти Вулвергемптона (4:1).

Юнайтед не має єврокубкової кампанії, тому підопічні Аморіма мають більше часу на відпочинок і підготовку до матчів цього сезону. Однак МЮ посідає шосте місце в АПЛ, відстаючи від Арсеналу на десять балів, а від зони Ліги чемпіонів на два очки.

Зараз у "левів" одна з найстабільніших оборон у чемпіонаті, тоді як у "червоних дияволів" одна з найгірших у лізі, а тим більше у першій десятці. За забитими м'ячами у Вілли — 25, що на п'ять менше, ніж у МЮ.

Після останніх очних матчів статистика говорить на користь Манчестер Юнайтед, який здобув чотири перемоги в останніх п'ятьох зустрічах, а ще одна закінчилася внічию 0:0.

Компанія betking пропонує такі коефіцієнти: перемога Астон Вілли — 2.05, нічия — 3.60, а перемога Манчестер Юнайтед — 3.40.

