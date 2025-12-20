Інше

Саудівський клуб отримав заборону на реєстрацію нових гравців якраз напередодні відкриття зимового трансферного вікна.

Ан-Наср, за який виступає Кріштіану Роналду, знову опинився в центрі скандалу.

ФІФА офіційно включила віцечемпіона Саудівської Аравії до списку клубів, яким заборонено реєструвати нових футболістів.Відповідне оновлення з'явилося в офіційному реєстрі організації в п'ятницю, 19 грудня 2025 року.

Це вже не перший випадок, коли клуб із Ер-Ріяда потрапляє під санкції футбольної влади. Схожа ситуація сталася влітку 2023 року, невдовзі після приїзду Роналду. Тоді причиною стали борги перед англійським Лестер Сіті за трансфер Ахмеда Муси, що відбувся ще у 2018 році. Тоді проблему вдалося вирішити досить швидко — після виплати близько 2 млн євро ФІФА зняла бан.

Хоча офіційна причина нинішнього бану детально не розголошується, експерти схиляються до того, що мова знову йде про фінансові заборгованості перед іншими клубами або гравцями.

Для Ан-Насра цей бан є серйозною перешкодою, оскільки команда веде напружену боротьбу за лідерство в чемпіонаті та прагне успіху в азійській Лізі чемпіонів.

Поки заборона діє, будь-які переговори з потенційними зірковими підсиленнями не мають юридичного сенсу, адже зареєструвати їх для участі в офіційних матчах буде неможливо.