Колишня зірка Манчестер Юнайтед поділився своїми враженнями під час перебування у Південній Кореї

Джессі Лінгард офіційно оголосив про завершення свого дворічного етапу в азійському футболі. Як повідомив 33-річний англієць, він та ФК Сеул досягли взаємної згоди про розірвання контракту.

Свій останній матч за корейський клуб півзахисник провів на початку грудня проти Мельбурн Сіті в Лізі чемпіонів АФК (1:1), відзначившись у ньому забитим голом.

У відвертому інтерв'ю The Guardian Лінгард зізнався, що переїзд до Південної Кореї в лютому 2024 року був свідомим кроком, щоб змінити обстановку.

"Я просто хотів втекти від шуму Манчестера. Там занадто багато відволікаючих факторів, які змушують тебе виходити в світ. У Сеулі я зміг перезавантажитися і по-справжньому зосередитися виключно на футболі", — поділився Джессі.

Загалом за Сеул Лінгард провів 67 матчів, у яких забив 18 голів, залишивши по собі, за його словами, "сильну спадщину". Попри успішну адаптацію, футболіст зіткнувся з незвичними для європейського топгравця умовами.

У клубі не було власної їдальні, а на стадіоні та тренувальній базі було відсутнє опалення поля.

"Якщо випадає сніг, ти просто не можеш тренуватися на газоні. Минулого року ми грали матч, де ліва частина поля була суцільним льодом. Нам доводилося проводити більшість атак через правий фланг, бо там було безпечніше", — згадує гравець.

Також Лінгарда вразила місцева культура поваги до старших. Він розповів, що під час спільних обідів молоді гравці ніколи не торкалися їжі, доки він, як найстарший за столом, не починав їсти першим.

Зараз Лінгард перебуває в Англії разом із родиною і підтримує форму, очікуючи на відкриття зимового трансферного вікна. Гравець запевняє, що перебуває у відмінному стані та відкритий до будь-яких цікавих пропозицій. (Саудівська Аравія, ОАЄ, Америка)

З огляду на його досвід (32 матчі за збірну Англії) та результативність у Кореї, Лінгард залишається одним із найбільш привабливих вільних агентів на ринку цієї зими.