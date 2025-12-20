Завершилася 1395 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 ЄС погодився надати Україні €90 млрд допомоги. Таке рішення ухвалили замість надання кредиту коштом заморожених російських активів

🔸 росія передала Україні ще 1003 тіла, як стверджує, українських захисників. Надалі будуть проводитися усі необхідні експертизи та ідентифікація репатрійованих тіл

🔸 СБУ вперше уразила повітряними безпілотниками танкер "тіньового флоту" рф QENDIL у Середземному морі. Цю спецоперацію провели на відстані в понад 2000 км від території України

🔸 Марко Рубіо заявив, що США досягли значного прогресу в переговорах щодо України. Він також додав, що "найскладніші питання завжди залишаються на останок"

🔸 На Одещині через російський обстріл обмежили рух важливою трасою. Прикордонники закликали обрати альтернативні маршрути

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 148 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
 
Сьогодні російські війська завдали 26 авіаційних ударів, скинувши 66 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 3472 дронів-камікадзе та здійснили 3237 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.
 
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбивали шість штурмових дій окупантів, одне боєзіткнення триває. Крім того, ворог здійснив 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких один – із реактивної системи залпового вогню.
 
На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Приліпки та в напрямках Ізбицького.
 
На Куп’янському напрямку агресор чотири рази проводив наступальні дії в напрямку населеного пункту Піщане та в бік Петропавлівки, Куп’янська.
 
На Лиманському напрямку російські загарбники вісім разів атакували позиції Сил оборони у бік Дробишевого, Ставок, Нового Миру, Дружелюбівки, Лиману та в районі населеного пункту Шандриголове.
Шість ворожих штурмів відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районах Серебрянки, Дронівки та у бік Платонівки. Одне боєзіткнення триває.
 
На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.
 
На Костянтинівському напрямку 19 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Клебан-Бик, Олександро-Шультине, Яблунівка, Русин Яр та у бік Плещіївки, Новопавлівки, Іванопілля, Софіївки. Один бій ще триває.
 
На Покровському напрямку від початку доби окупанти 38 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Родинське, Звірове, Котлине, Удачне, Мирноград, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопідгороднього, Ново Шахового, Світлого, Гришиного, Новопавлівки. У трьох локаціях бої не вщухають дотепер.
 
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 106 окупантів, з яких 66 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили шість одиниць автомобільної техніки, два мотоцикли, 26 безпілотних літальних апаратів, дев’ять одиниць спеціальної техніки, одне укриття особового складу та три склади боєприпасів противника. Пошкоджено шість одиниць автомобільної техніки та одинадцять укриттів противника.
 
На Олександрівському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Привільне, Злагода та у бік населених пунктів Рибне, Олександроград, Нове Запоріжжя. Авіаударів керованими авіабомбами зазнала Підгаврилівка.
 
На Гуляйпільському напрямку ворог 11 разів атакував позиції наших оборонців в районі Гуляйполя та у бік Добропілля. Авіація противника завдала ударів по Гуляйполю та Воздвижівці.
 
На Оріхівському та Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.
 
На решті напрямків особливих змін не відбулося.
 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Для нас на сьогодні рішення лідерів Євросоюзу виділити Україні безвідсотковий кредит у 90 млрд євро – це важлива перемога.  Без цих коштів нам було дуже складно. У будь-якому випадку це прив'язано до російських репарацій. І це важливі кроки. Те, що європейські лідери знайшли такий формат, те, що наша команда попрацювала разом із Європою над позитивним рішенням.  Для нас це посилення. Це сигнал "рускім", що немає сенсу їм продовжувати воювати, бо ми підтримані фінансово, а значить, ми не будемо сипатися на фронті. Будемо підтримувати нашу армію і наших людей. Наш бюджет підтриманий 45 млрд у 26-му році. Саме із цих грошей. У війні немає позитивних результатів, але на сьогодні це важливий позитивний сигнал для нашого суспільства й різкий сигнал щодо ворога.

Завершується переміщення "Орєшніка" на територію Білорусі. Ми розуміємо, де буде розміщення. Інформацію передаємо нашим партнерам. Партнери самі можуть оцінити цю загрозу й зрозуміти, як їм на це реагувати. До цього ми попереджали наших європейських і американських партнерів про те, що росія буде розміщувати "Орєшнік" на території Білорусі. Ми показували дистанцію, на яку буде діяти "Орєшнік". Це загроза багатьом європейським країнам, включаючи Польщу, Німеччину та інші країни.

"Орєшнік" дронами збити неможливо на сьогодні. Вони використовували "Орєшнік" по території України. Ми розуміємо, як із цим боротися. Ми просили, щоб наші партнери застосували санкції проти компаній, які знаходяться як на Європейському континенті, так і на інших континентах, і які продають компоненти, що підходять до "Орєшніка", через треті країни. Я не бачу введення цих санкцій. Поки що вважаємо, що росія буде продовжувати виробляти "Орєшнік". Ми розуміємо кількість систем.

Вони це роблять не просто так. В мене питання достатньо логічне. Якщо наші партнери – США та інші – докладають багато дипломатичних зусиль щодо закінчення війни, то чи можуть вони так само тиснути на росію, щоб вони не розміщували ближче до Європи, до кордонів із Польщею "Орєшнік"? Я вважаю, що треба цим займатися.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!