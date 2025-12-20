Загалом від початку цієї доби відбулося 148 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Сьогодні російські війська завдали 26 авіаційних ударів, скинувши 66 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 3472 дронів-камікадзе та здійснили 3237 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбивали шість штурмових дій окупантів, одне боєзіткнення триває. Крім того, ворог здійснив 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Приліпки та в напрямках Ізбицького.

На Куп’янському напрямку агресор чотири рази проводив наступальні дії в напрямку населеного пункту Піщане та в бік Петропавлівки, Куп’янська.

На Лиманському напрямку російські загарбники вісім разів атакували позиції Сил оборони у бік Дробишевого, Ставок, Нового Миру, Дружелюбівки, Лиману та в районі населеного пункту Шандриголове.

Шість ворожих штурмів відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районах Серебрянки, Дронівки та у бік Платонівки. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку 19 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Клебан-Бик, Олександро-Шультине, Яблунівка, Русин Яр та у бік Плещіївки, Новопавлівки, Іванопілля, Софіївки. Один бій ще триває.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 38 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Родинське, Звірове, Котлине, Удачне, Мирноград, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопідгороднього, Ново Шахового, Світлого, Гришиного, Новопавлівки. У трьох локаціях бої не вщухають дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 106 окупантів, з яких 66 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили шість одиниць автомобільної техніки, два мотоцикли, 26 безпілотних літальних апаратів, дев’ять одиниць спеціальної техніки, одне укриття особового складу та три склади боєприпасів противника. Пошкоджено шість одиниць автомобільної техніки та одинадцять укриттів противника.

На Олександрівському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Привільне, Злагода та у бік населених пунктів Рибне, Олександроград, Нове Запоріжжя. Авіаударів керованими авіабомбами зазнала Підгаврилівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог 11 разів атакував позиції наших оборонців в районі Гуляйполя та у бік Добропілля. Авіація противника завдала ударів по Гуляйполю та Воздвижівці.

На Оріхівському та Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На решті напрямків особливих змін не відбулося.