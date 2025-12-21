Інше

Останнім клубом гравця був ісландський Стьярнан.

Колишній захисник Тоттенгема та Ліверпуля Стівен Колкер вирішив завершити кар'єру у віці 33 років. Про це повідомив сам футболіст у своїх соціальних мережах.

"Настав час оголосити про завершення моєї ігрової кар’єри. 17 сезонів, 17 команд і 5 різних країн. Я мав гарний досвід виступів у Прем’єр-лізі, грав і забивав за збірну Англії, був капітаном Сьєрра-Леоне, виступав на Олімпійських іграх, працював як граючий тренер і зустрів неймовірних людей на цьому шляху.

Разом із перемогами були й серйозні падіння. Це були справжні американські гірки, м’яко кажучи. Сьогодні я дуже вдячний за те, що пережив обидві сторони медалі, адже це допомогло мені вирости як особистості.

Хочу скористатися цією миттю, щоб подякувати всім, хто підтримував мене: родині, друзям, тренерам і фанам. Тепер я з нетерпінням чекаю можливості повністю зосередитися на тренерській роботі й використати весь свій досвід, щоб допомогти новому поколінню. Подивимось, що принесе 2026 рік", — написав Колкер.

Останнім клубом Стівена був ісландський Стьярнан, за який він виступав із літа цього року.

Також Колкер виступав за Аланьяспор, КПР, Йовіл, Кардіфф, Кечіоренгюджю, Брістоль Сіті, Тоттенгем, Газішехір, Свонсі, Данді, Віган, Саутгемптон, Карагюмрюк та Ліверпуль.

На його рахунку 430 офіційних матчів, 22 забиті м'ячі та 18 гольових передач.

Крім цього, Колкер провів 18 матчів за збірну Сьєрра-Леоне, у яких відзначився одним асистом.