Інше

Організатори Globe Soccer Awards запустили власне голосування.

Globe Soccer Awards — щорічна церемонія нагородження, започаткована в 2010 році, на якій визначаються футбольні особистості, які досягли найбільших досягнень у своїй роботі за останній рік.

Переможці у різних номінаціях визначаються шляхом усесвітнього глядацького голосування.

Одна з категорій для вибору публіки — звання найкращого нападника світу.

І в 2025 році на нього претендують наступні футболісти:

Хуліан Альварес (Атлетіко Мадрид)

Усман Дембеле (ПСЖ)

Серу Гірассі (Боруссія Д)

Віктор Йокерес (Арсенал / Спортінг)

Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті)

Александер Ісак (Ліверпуль / Ньюкасл)

Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид)

Гаррі Кейн (Баварія)

Хвіча Кварацхелія (ПСЖ)

Роберт Левандовські (Барселона)

Лаутаро Мартінес (Інтер)

Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид)

Рафінья (Барселона)

Букайо Сака (Арсенал)

Мохамед Салах (Ліверпуль)

Ламін Ямал (Барселона)

Обрати найкращого, на вашу думку, нападника 2025 року можна за посиланням на сайті організаторів.