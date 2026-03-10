Інше

Зірковий португалець, який нещодавно придбав 25% акцій іспанського клубу, відреагував на впевнену перемогу, що вивела команду в зону прямого підвищення у класі.

Іспанська Альмерія піднялася в зону прямого виходу до Ла Ліги після переконливої перемоги над Культураль Леонеса з рахунком 3:0. Цей результат привернув неабияку увагу футбольної спільноти, адже на нещодавно Кріштіану Роналду придбав 25% акцій андалузького клубу.

Капітан саудівського Ан-Насра не забарився зі словами підтримки для свого нового проєкту. Наразі 41-річний Роналду перебуває в Мадриді, де відновлюється після травми підколінного сухожилля, проте він уважно стежить за успіхами команди.

Одразу після фінального свистка суперзірка поділився радістю з мільйонами своїх підписників в Instagram, коротко написавши: "Чудова перемога сьогодні. Продовжуємо". Така публічна підтримка від легенди футболу стала потужним психологічним поштовхом для команди, яка бореться за повернення до еліти.

Остання перемога продовжила гарячу серію рохібланкос, які виграли п'ять із шести останніх матчів у Сегунді. Завдяки цьому клуб піднявся на друге місце в турнірній таблиці — позицію, яку він не обіймав з листопада.

Після вильоту з вищого дивізіону у квітні 2024 року та важкого перехідного періоду справи клубу стрімко пішли вгору. Інвестиції саудівської групи у травні 2025 року та нещодавній гучний прихід Роналду до керівництва надали Альмерії нового потужного імпульсу.

Попри те, що вболівальники вже мріють про Ла Лігу, головний тренер команди Рубі (Хуан Франсеск Феррер) закликає зберігати холодну голову та контролювати емоції. "Це те місце, де ми всі хочемо бути, але головне — залишатися на ньому після 42-го туру", — наголосив він після матчу.

Тренер підкреслив, що попереду ще дуже багато роботи, адже у чемпіонаті ще розігрується 39 очок, а відставання від лідера, Расінга із Сантандера, становить чотири пункти. Попереду на Альмерію чекає вирішальний відрізок із 13 матчів, який стане справжнім випробуванням на міцність. У наступних трьох турах команда зіграє на виїзді проти Реала Сарагоси та Уески, після чого прийме вдома Реал Сосьєдад Б.