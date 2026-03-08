Інше

Святкування перемоги кельтів в серії пенальті переросло у небезпечні сутички між уболівальниками.

Чвертьфінальний матч Кубка Шотландії між непримиренними суперниками завершився грандіозним скандалом. Після перемоги Селтіка над Рейнджерс у серії післяматчевих пенальті (4:2) на стадіоні Айброкс відбулося масове вторгнення вболівальників на футбольне поле.

Спочатку на газон вибігли фанати команди з Паркхеда, святкуючи успіх своїх улюбленців. Проте ситуація швидко вийшла з-під контролю, коли до них прорвалися розлючені вболівальники Рейнджерс. Почалися сутички, у хід пішли сигнальні ракети.

Щоб запобігти масштабній бійці, поліції та стюардам довелося утворити живий щит-барикаду між ворогуючими таборами. Завдяки швидким діям правоохоронців безлад вдалося вгамувати, і фанати повернулися на свої місця. Цей інцидент стався на тлі повернення до традиційного розподілу квитків.

Це був перший випадок з 2018 року, коли вболівальники Селтіка отримали у своє розпорядження всю трибуну Брумлон на Айброксі. Історично гостьова квота на дербі Олд Фірм становила близько 7500 місць, проте в останні роки клуби в рамках взаємних санкцій зменшували її (від 750 місць до повної заборони на відвідування виїзних матчів).

Шотландська футбольна асоціація різко засудила дії фанатів.

"SFA засуджує поведінку вболівальників, які вийшли на поле після сьогоднішнього чвертьфіналу Кубка Шотландії на стадіоні Айброкс. Розслідування буде проведено негайно відповідно до протоколу судової колегії", — заявив речник організації.

Обидва клуби в коментарі для BBC Sport повідомили, що поки утримуються від офіційних заяв. Головний тренер Селтіка Мартін О'Нілл у післяматчевому інтерв'ю відмовився детально коментувати інцидент:

"Ви ставите мені багато політичних питань у момент, коли я перебуваю в стані ейфорії. Фанати виплеснули емоції, це були масштабні сцени. Я аж ніяк не применшую цього, але подумаю про це і поговорю з вами згодом", — заявив Мартін.

Натомість наставник Рейнджерс Денні Рол зазначив, що не бачив сутичок:

"Я не впевнений, що саме сталося в кінці, оскільки я вже був у тунелі", — резюмував фахівець.