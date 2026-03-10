Інше

35-річний правий захисник зіграв 96 матчі на міжнародному рівні.

Багаторічний захисник збірної Англії Кайл Вокер офіційно оголосив про завершення своєї міжнародної кар'єри. Футболіст, який провів 96 матчів за національну команду, вирішив попрощатися зі збірною після понад десятиліття виступів на найвищому рівні.

"Після більш ніж десяти років виступів за свою країну я вирішив завершити кар'єру в міжнародному футболі. Грати за збірну Англії завжди було найбільшою честю в моїй кар'єрі, і я завжди пишатимуся цим", — написав Вокер у своїх соціальних мережах.

Свій шлях у національній команді Кайл розпочав 12 листопада 2011 року, дебютувавши у переможному товариському матчі проти збірної Іспанії (1:0). За понад 13 років у складі Трьох левів захисник став ключовою фігурою команди, разом з якою здобув дві срібні медалі чемпіонатів Європи (Євро-2020 та Євро-2024), а також став бронзовим призером Ліги націй УЄФА у сезоні 2018/19. Свій останній, 96-й поєдинок у футболці збірної він провів 10 червня 2025 року в товариській грі проти Сенегалу.

У своєму прощальному зверненні футболіст висловив щиру вдячність усім, хто супроводжував його на цьому шляху:

"Дякую кожному товаришу по команді, тренеру, менеджеру, 12-му гравцю та всім, хто був за лаштунками і став частиною цієї подорожі. Кожен рев уболівальників підштовхував команду вперед, і я з нетерпінням чекаю можливості приєднатися до них на трибунах, щоб підтримати хлопців на чемпіонаті світу", — додав він.

Вокер також підкреслив, що спогади про матчі за збірну Англії залишаться з ним назавжди, і окремо звернувся до своїх найрідніших: Я також хочу подякувати своїй родині за підтримку на кожному кроці. Вони зробили цю подорож ще більш особливою, і я завжди буду вдячний за те, що розділив її з ними", — резюмував гравець.

Нагадаємо, нещодавно, Англія затвердила графік підготовки та обрала базу в США.