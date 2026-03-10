Інше

Після розголосу та закликів, зокрема від президента США Дональда Трампа, австралійський уряд гарантував безпеку спортсменкам.

Австралія надала політичний притулок п'ятьом гравчиням жіночої національної збірної Ірану з футболу. Спортсменки перебували в країні для участі в Кубку Азії, коли на їхній Батьківщині спалахнули бойові дії. Про це у вівторок повідомив міністр внутрішніх справ Австралії Тоні Берк.

Рано вранці вівторка за місцевим часом співробітники австралійської федеральної поліції непомітно евакуювали п'ятьох жінок із командного готелю в Голд-Кості до безпечного місця. Там вони зустрілися з міністром Берком, який особисто підписав документи про надання гуманітарних віз.

"Я навіть уявити не можу, наскільки важким було це рішення для кожної з них, але минулої ночі це точно була радість і полегшення", — зазначив Берк, додавши, що жінки зустріли новину про отримання віз гучними вигуками та скандуванням "Австралія, Австралія!".

Футболістки погодилися на публікацію своїх імен та фотографій, але наголосили, що вони є спортсменками, а не політичними активістками. Іранська збірна прибула до Австралії ще до початку війни. Увагу до себе команда привернула після того, як перед першим матчем проти Південної Кореї гравчині відмовилися співати національний гімн. Багато хто розцінив це як акт протесту або вияв жалоби.

Пізніше ситуація загострилася: після фінального матчу на вихідних, коли команда вибула з турніру, щонайменше одна з футболісток показала через вікно автобуса міжнародний жест про допомогу (сигнал SOS долонею).

На ситуацію оперативно відреагували правозахисні групи та міжнародна спільнота. Президент США Дональд Трамп публічно закликав Австралію надати притулок команді, заявивши в соцмережах, що інакше жінок найімовірніше, вб'ють в Ірані, і пообіцяв, що США приймуть їх, якщо Канберра відмовиться.

Згодом Трамп провів дуже позитивну розмову з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанезе та високо оцінив швидку реакцію австралійського уряду.

Офіційна заявка збірної Ірану налічувала 26 гравчинь та тренерський штаб. За словами міністра Берка, пропозицію про притулок отримали всі члени команди, проте решта делегації, включно з головною тренеркою Марзією Джафарі, наразі залишається з іранськими кураторами. Раніше Джафарі заявляла, що команда хоче повернутися до Ірану якомога швидше. Коли саме решта збірної покине Австралію, наразі невідомо.

Тим часом австралійська футбольна спільнота вже запропонувала допомогу біженкам. Клуб вищого дивізіону Брісбен Роар випустив офіційну заяву із запрошенням для п'ятьох футболісток (Фатіми, Захри, ще однієї Захри, Атефе та Моні):

"Для нас було б честю відчинити наші двері та запропонувати вам місце для тренувань, ігор та відчуття приналежності... Без політики. Без умов. Тільки футбол, спільнота та теплий прийом. Квінсленд тепер ваш дім", — йдеться у заяві

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що США підтримує участь Ірану на ЧС-2026.