Інше

Жана-Гі Блеза Майоласа визнали винним у розкраданні коштів ФІФА та фінансових махінаціях.

Президент футбольної федерації Республіки Конго (Fecofoot) Жан-Гі Блез Майолас отримав довічний термін ув’язнення після рішення суду у справі про фінансові злочини.

Функціонера визнали винним у відмиванні грошей, підробці та використанні фальшивих документів, незаконному отриманні відсотків і розкраданні коштів, які були надані ФІФА під час пандемії COVID-19.

Слідство встановило, що частина грошей, призначених для розвитку жіночого футболу та будівництва тренувального центру, була привласнена. Раніше Майоласа також звинувачували у розкраданні приблизно 1,3 мільйона доларів із фондів ФІФА, зокрема майже 500 тисяч доларів, виділених для жіночої національної збірної.

Функціонера затримали наприкінці травня 2025 року співробітники Центрального управління розвідки та документації (CID), яке підпорядковується Міністерству внутрішніх справ країни. Разом із ним був заарештований генеральний секретар Fecofoot Баджі Момбо Вантете.

Обидва фігуранти справи відкидали висунуті звинувачення, називаючи їх змовою проти себе.