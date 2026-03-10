Інше

Легендарний екснаставник Селтіка розкритикував зростаючий вплив агресивних вболівальників на звільнення тренерів після нещодавніх заворушень на дербі Олд Фірм.

Колишній головний тренер шотландського Селтіка Гордон Страхан висловив обурення тим, наскільки сильно фанати сьогодні впливають на долю футбольних тренерів. Після недільного дербі Олд Фірм між Рейнджерс та Селтіком 0:0 (2:4), де вболівальники обох команд вибігли на поле та влаштували сутички з поліцією, 69-річний фахівець жорстко розкритикував сучасну культуру вболівання.

В епоху соціальних мереж, коли фанати можуть голосно висловлювати своє невдоволення, термін перебування тренерів на посадах стає все коротшим. У поточному сезоні Вілфрід Нансі протримався на чолі Селтіка лише 33 дні, а колишній наставник кельтів Анге Постекоглу був звільнений з Ноттінгем Форест лише через 39 днів роботи.

Страхан,який очолював Селтік з 2005 по 2009 рік, стурбований тим, що власники клубів надто піддаються тиску трибун. Коментуючи безлади на стадіоні Айброкс, де фанати влаштували бійки, він зазначив:

"Ці люди, які вибігають на поле, – це ті самі особи, що сидять у соцмережах і вимагають звільнення тренерів та президентів. Це ті люди, перед якими ми, як тренери, маємо звітувати. Просто задумайтеся на секунду: наші професійні здібності ставлять під сумнів люди, які носять маски та б'ють поліцейських", — заявив фахівець.

Екснаставник також звернувся до журналістів, які часто апелюють до "думки фанатів": "Коли преса пише, що "вболівальники незадоволені", ви маєте на увазі ту саму групу людей, яка щойно ледь не повбивала одне одного на полі? Ми живемо у божевільному світі, якщо маємо виправдовуватися перед такими людьми. Мені дуже важко серйозно сприймати заяви на кшталт "фанати так думають", бо ми щойно побачили, ким вони є насправді».

Наразі Селтік знову перебуває під керівництвом Мартіна О'Ніла, який вдруге за сезон став тимчасовим тренером йде на 2 місці, відстаючи від головної сенсації сезону Хартс на 5 пунктів. Влітку клубу, як і багатьом іншим європейським грандам, доведеться шукати нового постійного наставника, який знову опиниться під величезним тиском вимогливих фанатів.